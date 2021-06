Angelique Kerber conquista primeiro título desde Wimbledon 2018

A tenista alemã Angelique Kerber venceu este sábado o torneio de relva de Bad Homburg, somando o 13.º título da carreira ao derrotar na final a checa Katerina Siniakova.

A antiga número um mundial, de 33 anos, impôs-se à 76.ª jogadora do ranking, especialista de pares, com os parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 25 minutos.

Com o triunfo deste sábado no torneio alemão, Kerber, atual 28.ª tenista da hierarquia WTA, conquistou o primeiro título desde 2018, quando se sagrou campeã em Wimbledon, o Grand Slam que arranca na segunda-feira em Londres.

Do seu palmarés fazem ainda parte títulos no Open da Austrália e no Open dos Estados Unidos, ambos em 2016, e a medalha de prata olímpica no Rio'2016.