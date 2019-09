Angogerman Oeste Ladies Open: Inês Fonte eliminada com boas sensações

A participação portuguesa no quadro principal de singulares do Angogerman Oeste Ladies Open começou com sabor agridoce. Num duelo em que foi necessário recorrer à iluminação artificial, depois da chuva que atrasou o arranque de jornada, Maria Inês Fonte não conseguiu aproveitar as oportunidades de que dispôs e perdeu hoje (terça-feira) diante da qualifier Ainhoa Atucha Gomez, por 6-4 e 6-3.



O torneio organizado pela Capital Events, no Complexo Municipal de Ténis das Caldas da Rainha, distribui 60 mil euros em prémios monetários, é o evento de ténis feminino mais forte dos últimos cinco anos em Portugal. Para a jogadora do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis é a competição mais importante em que já participou, se não contarmos com as presenças na Fed Cup ao serviço da seleção nacional.



Com um sorteio acessível, atendendo à qualidade do torneio, a jogadora maiata de apenas 17 anos esteve em boa posição de vencer os dois parciais mas foi "traída" por quebras de concentração em momentos determinantes.



A primeira aconteceu aos 4-4 do primeiro set, quando estava em ascensão por ter recuperado de um break em atraso, teve uma vantagem de 30-0, mas cometeu quatro erros não forçados e cedeu o jogo de serviço, que ditou uma inversão na tendência dos acontecimentos.



A segunda situação deu-se aos 3-3 da segunda partida — numa fase em que Atucha Gomez já tinha sido assistida ao tornozelo direito —, Fonte voltou a baixar de rendimento.



Apesar de ainda ter oferecido muita luta no momento em que serviu para se manter em prova (salvou os primeiros cinco match points que enfrentou), a portuguesa já não voltou a adicionar jogos ao marcador e foi derrotada quando o relógio do encontro assinalava 1h36.



Maria Inês Fonte reconheceu que o encontro ficou decidido nesses dois momentos. «Entrei bem, claro que algo nervosa mas muito entusiasmada porque é um torneio grande, de 60 mil dólares. Houve dois momentos decisivos: o 4-4 do primeiro set comigo a servir e o 30-0, em que fiquei ansiosa e cometi quatro erros. Tive uma quebra e ela aproveitou e até ganhou quatro jogos consecutivos. E depois o 3-3 do segundo set, que foi para ela por causa desse jogo em que também estive por cima».



A terceira melhor jogadora portuguesa no ranking mundial da WTA admitiu que «não conhecia a adversária, só sabia que era esquerdina e tinha um bom serviço» e deixou uma garantia: «Claro que fico triste com o resultado mas saio de cabeça erguida, foi uma experiência muito boa e espero jogar muitos mais torneios deste género».



Note-se que Ainhoa Atucha Gomez é quase dez anos mais velha do que Maria Inês Fonte e está classificada mais de cem lugares à frente no ranking mundial. Em torneios internacionais da Federação Internacional de Ténis a contarem para o ranking WTA já esteve numa final e em três meias-finais, uma delas em Amarante, em 2015, quando o torneio tinha 10 mil dólares em prémios monetários. Este ano, de novo em Amarante, agora um 15 mil, atingiu os quartos-de-final. É uma jogadora muito mais experiente e isso foi hoje visível.



Este foi o único encontro de singulares do dia a envolver uma tenista portuguesa. Francisca Jorge e Inês Murta, que também receberam wild cards, só vão a jogo na quarta-feira, mas entretanto já há, inclusive, vitórias lusas na variante de pares: ao lado de Olga Parres Azcoitia, com quem tem formado uma parceria de sucesso nos últimos meses, a vimaranense derrotou Verena Meliss e Laetitia Pulchartova por 6-3 e 7-5 para chegar aos quartos de final. Sara Lança, ontem eliminada na fase de qualificação de singulares, também foi bem sucedida com Ekaterina Shalimova, ao superar Elizabet Hamaliy e Valeria Koussenkova pelos parciais de 6-4 e 6-1.



Para quarta-feira estão marcados seis duelos só no que diz respeito ao court principal, dos quais se destacam as estreias de Francisca Jorge (segundo encontro das 13h30), Inês Murta (não antes das 17h00). A tricampeã nacional Francisca Jorge mede forças com a suíça Karin Kennel, enquanto a n.º2 nacional, Inês Murta, tem pela frente a parceira de pares de Jorge, a espanhola Olga Parres Azcoitia.

Karin Kennell foi a parceira de pares de Inês Murta mas foram eliminadas na primeira ronda. A longa jornada encerra-se com Kaia Kanepi, a grande figura de cartaz do torneio, uma ex-campeã do Estoril Open, que por seis vezes atingiu os quartos-de-final em torneios do Grand Slam, a última das quais no US Open de 2017.