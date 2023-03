Ansiedade trama ucraniana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ucraniana Lesia Tsurenko desistiu da 3ª ronda de Indian Wells antes de entrar em court para defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, sendo que o motivo invocado foram razões pessoais. Mas Tsurenko acabou por explicar o que se passou, em declarações ao portal BTU, revelando que teve um ataque de pânico provocado por Steve Simon, CEO da WTA. "Fiquei absolutamente chocada com o que ouvi. Disse-me que não apoia a guerra, mas que se os jogadores russos e bielorrussos apoiam, é a opinião deles e que a opinião dos outros não me deve incomodar. Além disso, mostrou confiança de que os russos e bielorrussos vão disputar os Jogos Olímpicos e que vai ser como no ténis."

Tsurenko ficou "chocada" com a conversa e teve um ataque de pânico: "Foi incrivelmente difícil jogar."