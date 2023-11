Antigo tenista argentino instala câmara para vigiar namorada: «A minha preocupação é ficarmos bem...»

A ex-namorada do antigo tenista argentino David Nalbandian acusou-o de assédio e violação do domicílio depois de ter encontrado, no próprio quarto, uma câmara escondida atrás de uma grade de ventilação.Segundo a 'Marca', a câmara em questão estava apontada para a cama da mulher, a modelo Araceli Torrado, e enviava automaticamente imagens para um dispositivo móvel, que estava ligado ao aparelho.Apesar de já ter negado ter cometido qualquer crime, Nalbandian acabou por assumir, em conversa com Torrado, que instalou a câmara naquele local. "A minha preocupação é estarmos bem, quero encontrar uma maneira de voltarmos a estar bem. Queres que seja honesto? Sim, fui eu que coloquei a câmara. Nem consegui ver [o que vinha da câmara], não sei o que se passou com a Internet. Não consegui ver nada. Se vais para a cama com alguém ou não, podes fazê-lo aqui ou fora daqui, a qualquer hora, a qualquer dia ou qualquer momento. Não foi por isso [que a instalei]", terá dito o argentino num mensagem de áudio, citado pelo jornal espanhol.O advogada da vítima já pediu o acesso às gravações da câmara.