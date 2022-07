Aquece o 'bromance' entre Djokovic e Kyrgios: «Nunca pensei dizer tantas coisas boas de ti...»

Apesar de derrotado na final de Wimbledon, e de ter protagonizado alguns momentos bem ao seu estilo, o australiano Nick Kyrgios mostrou o seu lado de maior fair play na hora de reconhecer e saudar Novak Djokovic, o vencedor no All England Club. Elogiou o sérvio, que depois retribuiu... a um ponto que nem o próprio esperava."Ele é um pouco como um Deus, não vou mentir. Penso que joguei bem, por isso quero dar os parabéns ao Novak e à sua equipa. Estou muito feliz com este resultado e talvez um dia esteja aqui de novo. Não sei...", declarou o australiano, que em seguida agradeceu aos apanha-bolas e juízes, ainda que tenha assumido "uma relação complicada em alguns momentos"."Nick, vais voltar. Não apenas em Wimbledon, mas noutras finais. Respeito-te imenso, és um jogador e atleta fenomenal. Já te disseram isso muitas vezes. Está tudo a começar a alinhar-se e estou certo que vamos ver-te mais vezes nas fases decisivas dos Grand Slams. Nunca pensei dizer tantas coisas boas de ti, considerando a nossa relação... Bem, estamos oficialmente num 'bromance'", atirou o sérvio, motivando gargalhadas da plateia.E, claro, a conversa tinha que acabar na troca de convites da véspera , quando o duo combinou que quem ganhasse iria pagar o jantar. "Foi por isso que ele perdeu!", gracejou o antigo número 1 mundial, que prevê o início de uma "bonita relação" entre ambos. E quanto à noitada, com copos à mistura, Djokovic disse não ter respondido por ter a sua mulher ao lado. Mas mesmo assim colocou um travão... "Vamos começar pelo jantar e depois vemos isso!"