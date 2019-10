Árbitro diz que apanha-bolas é "muito sexy", dá conselhos a Pedro Sousa e acaba suspenso

Gianluca Moscarella, árbitro italiano, foi suspenso pelo ATP depois de ter sido apanhado a comportar-se de forma imprópria para com uma jovem apanha-bolas num encontro do Challenger de Florença, que curiosamente teve o português Pedro Sousa em campo.Num vídeo que circula na internet ouve-se o juiz dizer à apanha-bolas, enquanto Dalla Valle e Pedro Sousa jogavam: "És fantástica e muito sexy, estás bem? Está muito calor, tens calor?"Depois de terminar o primeiro set, que Pedro Sousa ganhou (7-5), o árbitro ainda deu conselhos ao português sobre como ganhar o encontro, pois aparentemente estava entediado, com calor, e queria que o duelo acabasse rapidamente: "Coragem Pedro, força. Continua concentrado, está muito calor. Joga concentrado por favor. Estou velho para estar no campo a estas horas", disse.E continuou a instar o português a acabar rapidamente o encontro. "Mato-te, mato-te... Continua concentrado, por favor. São partidas para ganhares por 6-1 e 6-1. Tiveste 45 bolas de break. 45! Não há forças."O português venceu o encontro por 7-5, 4-6 e 6-4, em mais de duas horas.