Árbitro português irradiado do ténis por manipulação de resultados

A Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA) informou esta terça-feira que o português Daniel Zeferino, árbitro de ténis, foi irradiado da modalidade após ter sido acusado de manipulação de resultados em partidas que dirigiu.De acordo com o comunicado publicado hoje no site oficial da organização, Daniel Zeferino é "acusado de manipular as pontuações inseridas no seu dispositivo eletrónico de pontuação durante um evento ITF M15 em 2022", beneficiando os apostadores que tinham colocado dinheiro em casa de apostas nos referidos eventos.O mesmo comunicado refere ainda que Daniel Zeferino "admitiu a sua conduta" durante uma entrevista à ITIA, não tendo contestado as acusações de que foi alvo por parte do oficial de anti-corrupção (AHO). "Tendo em conta a gravidade dos múltiplos abusos que Zeferino tomou tirando partido da sua posição como árbitro de cadeira, o AHO decidiu que Zeferino deveria ser removido do desporto de forma permanente", pode ler-se ainda.