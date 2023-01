Arthur Fils vence Challenger Oeiras Open 2

O tenista francês Arthur Fils impôs-se este sábado em dois sets ao belga Joris de Loore para vencer o Oeiras Open 2, torneio Challenger que decorreu no Complexo de Ténis de Jamor, no distrito de Lisboa.

Frente ao vencedor do Oeiras Open 1, uma semana antes, Fils (252.º do ranking mundial) bateu De Loore (266.º), por 6-1 e 7-6 (7-4), ao cabo de uma hora e 42 minutos, num encontro mais renhido do que denota o resultado.

Depois de segurar vários pontos de break no segundo set, Fils conseguiu impor-se e vencer no tie-break, mostrando as credenciais que fizeram dele finalista vencido do quadro de juniores de Roland Garros em 2021, edição que venceu em pares, ao lado de Giovanni Perricard.

Pela frente teve o belga De Loore, muito mais experiente, com 29 anos, que vinha de um triunfo no mesmo court no último domingo e de 11 triunfos em menos de duas semanas, acusando o desgaste.

Citado em comunicado, o vencedor notou como viveu uma "semana fantástica", em que considerou ter jogado "muito bem", numa "final dura em que o adversário jogou muito bem".

Este é o primeiro título da carreira profissional do jovem de 18 anos, antigo número três do 'ranking' de juniores, num dia em que os neerlandeses Sander Arends e David Pel se impuseram em pares.