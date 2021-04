Artigos da carreira de Federer vão a leilão para causa solidária

Centenas de artigos e recordações da carreira do tenista suíço Roger Federer vão ser leiloados em Londres, com os valores obtidos a serem entregues à fundação do recordista de títulos do Grand Slam.

De acordo com um comunicado da leiloeira Christie's, serão duas as coleções a leilão, que se realiza de 23 de junho a 14 de julho.

"Cada peça destas coleções mostra um momento da minha carreira e permite-me partilhar o meu arquivo pessoal com os meus adeptos em todo o mundo. O mais importante é que todos os lucros serão destinados à minha fundação, para ajudar a que se melhorem os recursos educativos para as crianças em África e na Suíça", referiu o suíço.

A primeira coleção, nomeada "The Roger Federer Collection - The Live Auction", terá 20 lotes assinados por Federer, recordando os 20 títulos em torneios do Grand Slam, um recorde que detém em igualdade com o espanhol Rafael Nadal.

Entre os artigos desta primeira coleção está o equipamento com que Federer ganhou Roland Garros pela primeira e única vez em 2009, com um preço estimado entre as 50 000 e as 70 000 libras (aproximadamente entre 57 475 e 80 475 euros).

"The Roger Federer Collection - The Online Auction" é o nome da segunda coleção, que tem 300 lotes de artigos, desde a sua participação nos Jogos Olímpicos Sydney'2000 até aos últimos encontros disputados já este ano.