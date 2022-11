Aryna Sabalenka garante meias-finais nas WTA Finals

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka apurou-se na sexta-feira para as meias-finais das WTA Finals, ao vencer o seu encontro e ao beneficiar da derrota da tunisina Ons Jabeur.

Sabalenka e Jabeur entraram na terceira e última ronda da fase de grupos empatadas, tendo a bielorrussa vencido a norte-americana Jessica Pegula em dois sets, por 6-3 e 7-5, em uma hora e 30 minutos, enquanto Jabeur perdeu frente à grega Maria Sakkari, já apurada, igualmente em dois sets, por 6-2 e 6-3, em uma hora e oito minutos.

Com três jogadoras já apuradas para as meias-finais, Sabalenka e Sakkari no grupo Nancy Richey e a polaca Iga Swiatek no grupo Tracy Austin, a última qualificada será conhecida hoje no embate entre a francesa Carolina Garcia e a russa Daria Kasátkina, que estão igualadas com uma vitória e uma derrota cada.