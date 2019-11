Ashleigh Barty junta-se a Elina Svitolina na final das WTA Finals

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, apurou-se este sábado para a final das WTA Finals, em Shenzhen, na China, na qual vai defrontar a ucraniana Elina Svitolina, detentora do título.





Na sua primeira presença no torneio de final de temporada, que junta as oito melhores tenistas, Barty garantiu a presença na final com um triunfo sobre a checa Karolina Pliskova, segunda da hierarquia, por 4-6, 6-2, 6-3, em uma hora e 54 minutos.Mais cedo, Svitolina, número oito do ranking mundial, tinha beneficiado da desistência da suíça Belinda Bencic , para garantir vaga na final do torneio. Este será o sexto encontro entre as duas tenistas, com Svitolina a vencer Barty nos cinco anteriores.