Ashleigh Barty surpreende e anuncia a retirada do ténis aos 25 anos... como número 1 mundial

Ashleigh Barty surpreendeu o Mundo do ténis mas também do desporto ao anunciar a retirada, com apenas 25 anos, e numa altura em que ocupa o lugar número 1 do ranking WTA.A tenista australiana conquistou três Grand Slams (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon) em singulares e o outro (US Open) em pares."O dia de hoje é difícil e cheio de emoção para mim ao anunciar a minha retirada do ténis. Eu não tinha certezas de como partilhar esta notícia com vocês, por isso perguntei à minha amiga Casey Dellacqua para me ajudar. Estou muito grata por tudo o que este desporto me deu e saio orgulhosa e realizada. Obrigado a todos os que me apoiaram ao longo do caminho, sempre serei grata pelas memórias que criámos juntos", revelou a tenista através da conta pessoal de Instagram.