Aslan Karatsev vence torneio do Dubai

O tenista russo Aslan Karatsev conquistou este sábado o seu primeiro título ATP, aos 27 anos, ao vencer na final do torneio ATP 500 do Dubai o sul-africano Lloyd Harris, por 6-3 e 6-2.

Karatsev, 42.º do 'ranking' mundial, necessitou de uma hora e 15 minutos para superar Harris, tendo sucedido no palmarés ao sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial.

Enquanto Karatsev beneficiou de um convite para participar neste torneio ATP 500, Harris, 24 anos e 81.º da hierarquia, teve de disputar ainda a fase de qualificação, tendo hoje perdido a sua segunda final, depois ter sido derrotado em Adelaide, Austrália, em 2020.