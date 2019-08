ATP despede árbitro argentino por dar entrevistas

Damian Steiner, árbitro argentino, foi despedido pelo ATP por dar entrevistas sem estar autorizado pelo organismo. A notícia caiu que nem um bomba no US Open, já que Steiner estava escalado para dirigir alguns dos encontros mais importantes. Isto depois do argentino ter tido, no mês passado, um dos momentos mais altos da carreira ao arbitrar a final de Wimbledon entre Roger Federer e Novak Djokovic.





Carlos Ramos foi precisamente proibido de prestar declarações sobre a polémica com Serena.