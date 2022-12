ATP e WTA exigem regresso de russos e bielorussos aos torneios britânicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O circuito masculino ATP e o feminino WTA ameaçaram esta quarta-feira a associação britânica de ténis (LTA) com a suspensão de todos os torneios se os jogadores russos e bielorrussos não forem autorizados a jogar em 2023.



A LTA comunicou que foi pressionada por ATP e WTA, para que autorizassem os jogadores russos e bielorrussos a jogar em 2023, depois de terem sido proibidos no ano anterior de participar nos torneios, e acrescenta estar "profundamente dececionada" pela "espantosa falta de empatia para com a situação na Ucrânia e uma clara falta de compreensão das circunstâncias únicas" que o país enfrenta.

Além disso, a ATP decidiu multar a LTA em cerca de 953 mil euros, depois de esta ter banido os jogadores russos e bielorrussos das competições britânicas, numa decisão unilateral das entidades locais, sem qualquer diálogo com os circuitos e Federação Internacional (ITF).

A WTA impôs uma multa de cerca de 713 mil euros à LTA e de 237 mil ao All England Lawn Tennis Club, que organiza o torneio de Wimbledon

O torneio do Grand Slam londrino, que é uma competição independente, também tinha recusado jogadores russos e bielorrussos. Em resposta, a ATP e WTA decidiram retirar todos os pontos do ranking atribuídos neste torneio. "Vamos preparar a nossa resposta e aguardar o resultado do nosso recurso contra a decisão e sanção da WTA", concluiu a declaração da LTA.