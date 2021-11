ATP Finals: Zverev e Medvedev triunfam na ronda inaugural

O alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev impuseram-se no domingo nos duelos inaugurais do grupo vermelho das ATP Finals, em Turim, embora Zverev tenha beneficiado da lesão do italiano Matteo Berrettini.

No piso rápido e coberto da cidade italiana, Berrettini, sétimo da hierarquia mundial e que já perdia por 7-6 (9-7) e 1-0, desabou em lágrimas, com dores musculares nas costas, e desistiu da partida diante do terceiro do 'ranking' ATP.

O vice-líder da lista mundial, Medvedev, perdeu a primeira partida frente ao polaco Hubert Hurkacz (nono do mundo), no desempate 7-6 (7-5), mas conseguiu a reviravolta, conquistando os segundo e terceiro sets: 6-3 e 6-4.