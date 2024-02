Aulas particulares com Nadal e Alcaraz custam mais de 100 mil euros

O encontro de exibição organizado pela Netflix e que vai ter como protagonista os espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal promete movimentar quantias consideráveis de dinheiro.Vários fãs estão a pagar milhares de euros para poderem ter aulas particulares com os dois tenistas. Os pacotes com as sessões individuais custam quase 140 mil euros e foram os primeiros a esgotarem. Ainda existem aulas em grupo com os espanhóis, mas também com outras estrelas do mundo do ténis como os norte-americanos Taylor Fritz, Frances Tiafoe, John Isner, entre outros, que variam entre os 925 e 46 mil euros, aproximadamente.A plataforma de streaming ainda anunciou que os comentários da transmissão em espanhol serão feitos por dois antigos tenistas de elite, os espanhóis David Ferrer e Feliciano López. Do lado inglês estarão, os norte-americanos Andre Agassi e Andy Roddick, entre outros.Recorde-se que o 'The Netflix Slam' será disputado a 3 de março na Michelob Ultra Arena, em Las Vegas, com início às 20 horas, em Portugal Contonental, e será transmitido em exclusivo pela Netflix.Por Beatriz Euzébio