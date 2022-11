Austrália elimina Holanda e segue para as meias-finais da Taça Davis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção de ténis da Austrália eliminou esta terça-feira a congénere da Holanda, por 2-0, e qualificou-se para as meias-finais da Taça Davis, em Málaga, graças aos triunfos de Jordan Thompson e Alex de Minaur.



Naquele que foi o primeiro encontro dos quartos de final da fase final da Taça Davis, Thompson, número 84 do mundo, conquistou o primeiro ponto para a sua equipa, ao derrotar Tallon Griekspoor (96.º ATP), em três renhidos 'sets', pelos parciais de 4-6, 7-5 e 6-3.

Com a Austrália em vantagem no marcador, Alex de Minaur (24.º) não teve, contudo, tarefa fácil diante Botic van Zandschulp (35.º) e precisou também de três partidas para levar a melhor, com os parciais de 5-7, 6-3 e 6-4, em duas horas e 40 minutos.

Consumada a vitória ante a Holanda, a equipa capitaneada por Lleyton Hewitt conseguiu, pela terceira vez, o apuramento para as meias-finais nas últimas seis edições da Taça Davis, defrontando agora a vencedora do embate entre a Espanha e a Croácia, com duelo agendado para quarta-feira.