Barty e Osaka entram a ganhar nas WTA finals

A australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial feminino de ténis, e a japonesa Naomi Osaka, número três, entraram hoje a ganhar nas WTA Finals, em Shenzhen, na China.





Em encontros da primeira jornada do 'grupo vermelho', Barty superou a suíça Belinda Bencic, sétima da hierarquia, por 5-7, 6-1 e 6-2, em uma hora e 56 minutos, enquanto Osaka bateu a checa Petra Kvitova, sexta, por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-4, em 2:39.As WTA Finals prosseguem na segunda-feira, com dois jogos do 'grupo roxo': a canadiana Bianca Andreescu, quarta da tabela WTA, frente à romena Simona Halep, quinta, e a checa Carolina Pliskova, segunda, face à ucraniana Elina Svitolina, oitava.