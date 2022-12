Boris Becker sai da prisão ao fim de 8 meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-tenista alemão Boris Becker foi libertado após quase 8 meses na prisão no Reino Unidos e será deportado para a Alemanha, noticiou esta quinta-feira a agencia de notícias PA.

O antigo tricampeão de Wimbledon, atualmente com 55 anos, tinha sido condenado a 2 anos e meio de prisão em abril do ano passado por ter ocultado quase 3 milhões de euros, de forma a não pagar as suas dívidas.

Becker declarou-se falido em junho de 2017, com uma dívida de quase 60 milhões de euros, relacionado com uma propriedade que tinha em Maiorca, Espanha.