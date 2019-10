Belinda Becic vence torneio de ténis de Moscovo

A tenista suíça Belinda Bencic, que arrecadou a última vaga nas WTA Finals, conquistou este domingo o torneio de Moscovo, ao bater na final a russa Anastasia Pavlyuchenkova.





Bencic, décima do 'ranking' mundial e terceira cabeça de série na capital russa, garantiu a vitória frente a Pavlyuchenkova, 40.ª do 'ranking' WTA, em 3-6, 6-1 e 6-1, após uma hora e 45 minutos.Este ano, a suíça já tinha vencido o torneio do Dubai, em fevereiro, no qual derrotou na final a checa Petra Kvitova, e foi finalista vencida em junho em Maiorca. Este é o seu quarto título no circuito WTA, uma vez que também ostenta triunfos em Eastbourne e Toronto em 2015.