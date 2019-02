Belinda Bencic vence torneio do Dubai

A tenista suíça Belinda Bencic venceu este sábado o torneio do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao derrotar a checa Petra Kvitova, quarta do ranking mundial, por 6-3, 1-6 e 6-2, depois de afastar outras três adversárias do top 10.Bencic, de 21 anos, 45.ª do mundo, que chegou a sétima em 2016 antes de ser atropelada, dominou o torneio do Dubai, e no caminho para o triunfo afastou a bielorrussa Aryna Sabalenka (nona), a romena Simona Halep (segunda) e a ucraniana Elina Svitolina (sexta), vencedora em 2017 e 2018.Sinal de sua grande forma atual, Bencic teve de salvar vários match points contra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina antes de vencer em três sets. Além disso, Kvitova, finalista do Open da Austrália, havia vencido por três vezes nos últimos confrontos.Este é o terceiro triunfo de Bencic, depois das vitórias em Eastbourne, em Inglaterra, ao derrotar a polaca finalista de Wimbledon Agnieszka Radwanska, e em Toronto, ao beneficiar da desistência de Halep na final, ambas em 2015.