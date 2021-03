Benoît Paire: «Ganham um ATP e levam 30 mil dólares, eu perco na 1.ª ronda e ganho 10 mil»

O francês de Benoît Paire, 31º colocado do ranking ATP, tem sido um dos tenistas mais controversos do circuito pelas atitudes dentro e fora dos courts. Esta sexta-feira, em entrevista ao 'L'Équipe', o tenista gaulês de 31 anos garantiu que não se sente nada preocupado com as derrotas (perdeu 13 dos últimos 15 encontros), até porque consegue fazer dinheiro mesmo sendo eliminado logo nas primeiras rondas.





"Quando vou aos torneios chego lá, ganho algum dinheiro e vou para o próximo. Faço o meu trabalho. O surpreendente no circuito é que podem perder-se muitos lucros. Alguns ganham um ATP250 e levam 30 mil dólares enquanto eu, em alguns torneios, ganhei 10 mil apesar de perder logo na primeira ronda. Então para quê ficar louco para ganhar mais?", afirmou Benoît Paire.Após a mais recente derrota no torneio de Acapulco, Stefanos Tsitsipas, Benoît Paire diz sentir-se desconfortável com o facto de, em cada torneio, ter de cumprir as bolhas de isolamento devido à Covid-19. "Perdi na primeira ronda, é o melhor. Posso deixar rapidamente a bolha e desfrutar de uns dias antes de jogar em Miami. Mal posso esperar para chegar à praia ou à piscina. O ténis não é a minha prioridade neste momento. Só quero sair da bolha e essa é o meu objetivo em todos os torneios", justificou o tenista."Não me sinto nada feliz. Os meus pais dizem-me 'não és o Benoît Paire que conhecemos'. Os que amam o ténis, que só têm isso em mente e treinam 24 horas por dia estão felizes e a bolha não muda nada para eles. Mas para os que gostam de ar livre, da vida, da liberdade, de comer e desfrutar, é muito duro. Este circuito não é para nós. Mas a verdade é que estou melhor aqui do que em França, onde temos de nos confinar às seis da tarde", acrescentou.