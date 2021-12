Benoit Paire: «Testei positivo à Covid-19 pela 250.ª vez. Não consigo lidar mais com esta m....»

O tenista francês Benoit Paire revelou esta quarta-feira ter testado novamente positivo à Covid-19. Em dura mensagem nas redes sociais, o gaulês apontou ainda o dedo à atuação da ATP."Bom dia. Chamo-me Benoit Paire e testei positivo à Covid-19 pela 250.ª vez. Honestamente, não consigo lidar mais com esta merda de Covid. Como estou? Por causa do Covid tenho o nariz a escorrer, mas por causa de todas estas quarentenas passadas em quartos de hotel por todo o mundo, não estou bem mentalmente", escreveu o gaulês de 32 anos.Benoit Paire não poderá, assim, disputar os duelos que tinha agendados em Melbourne para o início de 2022. "O último ano foi difícil e este começa da mesma maneira. Sou 100% a favor da vacina, mas vamos só viver como antes do Covid, caso contrário não vejo o propósito", atirou, deixando uma nota à ATP: "Isto é secundário, mas, ATP, como é que defendem os jogadores como no meu caso?"