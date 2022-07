Bernarda Pera vence número dois mundial e conquista torneio de Hamburgo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista norte-americana Bernarda Pera, 81.ª do ranking mundial WTA, venceu este sábado o torneio de terra batida de Hamburgo, ao derrotar na final a estónia Anett Kontaveit, número dois do mundo.

Pera, de 27 anos, venceu a final em dois sets, por 6-2 e 6-4, ao fim de uma hora e 14 minutos de jogo, para alcançar aquele que é o segundo título de singulares da sua carreira e apenas uma semana depois do primeiro, em Budapeste.

No início do ano, a norte-americana tinha vencido em pares o torneio de Melbourne, competição em que fez dupla com a checa Katerina Siniakova.