Berrettini afasta Thiem da final do torneio de Gstaad

O tenista austríaco Dominic Thiem, ex-número 3 mundial e atual 274.º da hierarquia, falhou este sábado o apuramento para a final do torneio de ténis de Gstaad, na Suíça, ao perder com o italiano Matteo Berrettini, 15.º ATP.

A disputar a sua primeira meia-final desde o Masters 1.000 de Madrid, em maio de 2021, o austríaco perdeu de forma clara face ao segundo cabeça de série do torneio ATP 250, por 6-1 e 6-4, em uma hora e 17 minutos.

Vencedor do US Open em setembro de 2020, Thiem, de 28 anos, viveu um ano difícil em 2021, devido a uma grave no pulso direito, em junho, acabando prematuramente com a sua temporada, e depois foi também afetado pela covid-19.

Na final da prova helvética de terra batida, marcada para domingo, Berrettini vai disputar o título com o vencedor do embate entre o norueguês Casper Rudd, quinto jogador mundial, e o espanhol Albert Ramos Viñolas, 40.º.