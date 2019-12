Bianca Andreescu é a primeira tenista a vencer prémio de Atleta do Ano do Canadá

A vencedora da última edição do Open dos Estados Unidos, Bianca Andreescu, tornou-se este domingo na primeira tenista a vencer o prémio de Atleta do Ano do Canadá, depois de ser a primeira canadiana a vencer um 'Grand Slam'.

Aos 19 anos, a número cinco do 'ranking' mundial teve um ano de sonho, ao começar em 152.º da hierarquia e chegar até à vitória no último 'Grand Slam' da temporada, o que lhe valeu o troféu Lou Marsh de 2019, pela primeira vez atribuído a alguém do ténis.

"Mal posso esperar pelo ano de 2020 e fico sempre orgulhosa de representar o Canadá ao mais alto nível", reforçou a tenista, que este ano também venceu em Indian Wells.