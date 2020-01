Bianca Andreescu falha Open da Austrália por lesão

A tenista canadiana Bianca Andreescu, vencedora do Open dos Estados Unidos e número seis mundial, anunciou este sábado que não vai participar no Open da Austrália, por ainda não estar recuperada da lesão no joelho esquerdo.

"A minha recuperação está a correr bem, sinto-me melhor e mais forte a cada dia que passa, mas, após ter falado com a minha equipa e ter seguido a recomendação dos médicos, [concluí que] o Open da Austrália chega demasiado neste processo e, infelizmente, não poderei disputá-lo este ano", escreveu a jovem de 19 anos, numa publicação na rede social Twitter.

Bianca Andreescu, vencedora surpresa do último Grand Slam de 2019, lesionou-se no joelho esquerdo no final de outubro, durante a fase de grupos das finais WTA, em Shenzhen (China), não tendo jogado desde então.

"[Renunciar ao Open da Austrália] foi uma decisão difícil de tomar, porque adoro jogar em Melbourne, mas tenho de respeitar o plano de recuperação para o meu joelho e o meu corpo", completou.

O Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, decorre entre 20 de janeiro e 02 de fevereiro, em Melbourne.