Bielorrússia com torneio e público

O ténis está a voltar aos poucos pela Europa e na Bielorrússia, onde nem o campeonato de futebol foi interrompido, terminou ontem um primeiro torneio interno com alguns dos melhores jogadores do país em ação.





Aryna Sabalenka, número 11 do ranking WTA, sagrou-se campeã da prova, ao vencer na final a sua compatriota Aliaksandra Sasnovich (50ª), num encontro somente resolvido no tie-break do terceiro set.O duelo contou com árbitro de cadeira, juízes de linha e até algum público nas bancadas, que assistiu a ténis de excelente qualidade entre as duas melhores tenistas do país.As maiores diferenças face ao habitual foram a ausência de apanha-bolas – as jogadoras assumiram esse papel – e do típico aperto de mão à rede, substituído por sorrisos e toques entre as raquetas. Uma realidade que devemos ver repetida muitas vezes durante os torneios de exibição já agendados...