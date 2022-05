Borges após vitória em Roland Garros: «Objetivo é o quadro principal, mas vamos jogo a jogo»

Nuno Borges estreou-se esta segunda-feira em torneios de Grand Slam com uma vitória, ao bater o italiano Thomas Fabbiano em três sets, e no final do encontro assumiu em declarações a Record ter sido uma estreia positiva em Majors."Foi um encontro de altos e baixos. Entrei mal, quer dizer, o meu adversário até teve mérito nesse início de encontro. Ele não me deu nenhum erro forçado nos primeiros pontos e eu fui à procura disso. As condições estavam pesadas até com um pouco de chuva. Não estava fácil. Mas depois consegui subir muito bem o nível, consegui manter-me positivo. Tive altos e baixos mas estive sempre à procura de ganhar, de conseguir fazer o meu jogo e acho que isso acabou por pagar no terceiro set. Estou contente no geral por sair daqui com a vitória e poder estar presente na segunda ronda", confessou Borges, que falou ainda um pouco do segundo set. "Percebi rapidamente no segundo set que não o conseguia agarrar, mas sabia que estava bem mentalmente e fisicamente para disputar o terceiro set, para entrar logo duro. Consegui jogar um pouco melhor e não deixei fugir o marcador. Ajudou-me muito a quebrar o adversário e não o contrario".O português vai agora encarar o brasileiro Felipe Meligeni. "Não há encontros fáceis e o Felipe joga muito bem na terra batida. Espero que seja um bom jogo e vou dar o meu melhor para lutar contra o Felipe", assegurou, antes de falar de como é ser cabeça-de-série no seu primeiro Grand Slam. "Nunca joguei sem ser cabeça-de-série, mas sei que há muitos jogadores que não são mas poderiam ser. Tudo está muito nivelado neste 'qualifying' e temos de mostrar todos os dias que merecemos estar aqui. Qualquer hipótese o adversário pode aproveitar e não há duas hipóteses no ténis ».O objetivo é, claro, o quadro principal. "Claro que o objectivo é o quadro principal. Mas neste momento é jogo a jogo. Vai ser um encontro complicado frente ao Felipe e só espero estar à altura da segunda ronda para quem sabe, estar na terceira».As condições típicas de Roland Garros não servem de desculpa para nada. "Estamos habituados a isso, mas não é só o tempo, é também as temperaturas que oscilam muito. Algumas vezes está frio, na semana seguinte faz muito calor. A terra batida também nunca é a mesma consoante as condições. Temos que nos adaptar e com a experiência aprendemos a jogar com isso. Frente ao Fabbiano por exemplo, o campo mudou porque choveu um pouco, e depois estava sol".