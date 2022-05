Borges e Cabral entram a vencer no Challenge de Praga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla Nuno Borges/Francisco Cabral continua em maré alta, depois da conquista do inédito título de pares no Estoril Open.Os portugueses venceram esta quarta-feira na primeira ronda de pares do Challenge de Praga, na República Checa, batendo o duo formado pelo italiano Lorenzo Giustino e pelo búlgaro Dimitar Kuzmanov por 6-2, 4-6 e 10-6.