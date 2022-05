Boris Becker queixa-se da comida e está "chocado" com as condições de higiene da prisão

Boris Becker queixou-se da comida e das condições de higiene da prisão onde se encontra detido, em Inglaterra.O antigo tenista, habituado a charutos cubanos, bons vinhos e restaurantes de topo, não gostou da carne que lhe foi servida na primeira refeição que fez atrás das grades, além de considerar as porções demasiado pequenas, segundo conta o 'The Sun', que cita alguém próximo do alemão.Becker, que tem direito a 10 libras por semana (cerca de 11 euros), relatou a amigos que compõe as parcas refeições que recebe com chocolates, biscoitos e bananas que compra na cantina.O antigo tenista de 54 anos - cuja comida preferida é, segundo o mesmo jornal, filé mignon, lagosta e trufas -, está numa cela com seis metros quadrados, fechado das 20h00 às 7h00 do dia seguinte.Becker contou que está sozinho numa cela, contrariamente a outros detidos que partilham o mesmo espaço, e que deve ser transferido para uma prisão mais 'branda' dentro de algumas semanas.O antigo campeão de Wimbledon admitiu também que não tem conseguido dormir, devido ao barulho constante no interior da prisão."Ele está a passar por um mau bocado, mas o pior de tudo é a comida", contou uma fonte ao 'The Sun'. "A qualidade é má e a quantidade é pouca. Uma das primeiras refeições foi carne de vaca e estava muito má... Mas vai ter de se habituar. Ele está também chocado com as condições de higiene porque a prisão está sobrelotada."Becker, recorde-se, foi condenado a dois anos e meio de prisão de prisão pela justiça britânica, depois de ter sido considerado culpado num processo de bancarrota, que declarou em 2017.