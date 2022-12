Boris Becker vai ser deportado e regressa a casa num jato privado pago por uma estação de TV

Boris Becker vai ser libertado e deportado para a Alemanha antes do Natal, devendo regressar a casa a bordo de um jato privado, pago por uma cadeia de televisão alemã, que terá oferecido um valor "de seis dígitos" pelo relato do antigo tenista sobre o dia a dia numa das piores prisões britânicas. A notícia é avançada pelo 'The Sun'.Condenado a dois anos e meio de prisão por ocultação de fundos, de modo a não pagar dívidas depois de ter declarado bancarrota, Becker cumpre pena em HMP Wandsworth, considerada uma das piores prisões de Inglaterra, repleta de drogas, ratos, violência e habitada por mais de 1.300 reclusos.Esteve ali durante 8 meses, mas agora regressa à Alemanha, pois foi aprovado para entrar num programa que deporta criminosos estrangeiros para seu país de origem. Apesar de viver no Reino Unido desde 2012, Becker, de 54 anos, é elegível por não ter cidadania britânica.A mãe do antigo vencedor de seis torneios do Grand Slam, não podia estar mais contente. "É a maior prenda de Natal que podia ter, mal posso esperar para ter o meu amado filho nos meus braços", disse Elvira Becker a uma fonte, citada pelo 'The Sun'.