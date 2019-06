João Sousa eliminado no torneio de Halle

João Sousa foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos-de-final do ATP 500 de Halle, disputado em relva, na Alemanha.





O tenista português, 71.º no ranking mundial, cedeu diante do croata Borna Coric, 14.º na hierarquia internaiconal, com os parciais de 7-6 (4), 5-7 e 7-6 (4). O encontro durou quase três horas.