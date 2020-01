Schnur: «Rafa e Federer têm deixar de ser egoístas e de pensar apenas nas suas carreiras»

Brayden Schnur, n.º 103 no ranking 'ATP', atirou-se a Rafael Nadal e Roger Federer por não defenderem os interesses dos tenistas presentes no Open de Austrália, que estão a ser afetados por problemas com a qualidade do ar por culpa da forte onda de incêndios sentidos naquele país. O tenista canadiano criticou a postura dos dois homólogos, afirmando que ambos estão a olhar pelas suas carreiras em vez de sair em defesa dos interesses dos "tenistas menos conhecidos".





"Penso que estas coisas também estão na mão dos jogadores de top-mundial. Federer e Nadal têm deixar de ser egoístas, deixar de pensar apenas nas suas carreiras e envolverem-se mais nestas situações. Eles estão no fim das suas carreiras e não creio que estejam muito preocupados com os outros e com o futuro da modalidade", afirmou, esta quarta-feira, Brayden Schnur.