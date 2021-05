Cação e Cabral fora do Challenger 3 de Oeiras

Os tenistas portugueses Tiago Cação e Francisco Cabral foram eliminados na primeira ronda da fase de qualificação do 'challenger' 3 de Oeiras, que arrancou este domingo no Complexo Desportivo do Jamor.

Cação, 529.º classificado no 'ranking' ATP, travou um equilibrado duelo com o sétimo cabeça de série, o belga Zizou Bergs (263.º ATP), mas acabou por ceder em dois 'sets', com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, ao cabo de uma hora e 38 minutos.

Tal como o tenista de Peniche, que atingiu os quartos de final no 'challenger' 2 de Oeiras, Francisco Cabral também não foi capaz de garantir este domigo a permanência em prova.

O jogador natural do Porto, de 24 anos, não encontrou argumentos para fazer frente ao favorito eslovaco Alex Molcan, número 260 mundial, que carimbou o acesso à segunda e última ronda do 'qualifying' por duplo 6-1, em uma hora e três minutos.