Cação foi o único português a vencer no primeiro dia do challenger de Braga

Tiago Cação foi o único português a vencer hoje no primeiro dia do challenger de Braga, ao superar o compatriota Francisco Cabral.No único encontro 100 por cento luso do dia - na terça-feira defrontam-se Frederico Silva e Daniel Batista - e entre dois jogadores que receberam convites da organização, Cação, 658.º do mundo, venceu Cabral, que não tem ranking ATP, por um duplo 6-2, em uma hora e 19 minutos.Também premiado com um 'wild card', o experiente Frederico Gil, 666.º da hierarquia, perdeu com o uruguaio Martin Cuevas, 319.º, por 6-4 e 6-0.Outro dos convidados, Luís Faria, que também não tem ranking, foi batido pelo espanhol Gerard Granollers, 441.º, por 7-5 e 7-5, em uma hora e 59 minutos.Na terça-feira, além do confronto entre Frederico Silva e Daniel Batista, jogam ainda os portugueses Gonçalo Falcão e Gastão Elias, frente ao espanhol Mario Vilella Martinez e ao brasileiro Orlando Luz, respetivamente.Pedro Sousa, campeão em 2018, desistiu da prova, por não ter recuperado totalmente da lesão sofrida no Estoril Open.