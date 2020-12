Calendário ATP anunciado sem Indian Wells e Rio de Janeiro

Vai ser oficializado hoje o calendário do circuito mundial de ténis para os primeiros três meses, que não vai contar com dois dos principais eventos dessa fase da temporada: o ATP Masters 1000 de Indian Wells e o ATP 500 do Rio de Janeiro.

Tanto o estado da Califórnia como o Brasil são regiões particularmente afetadas pelo novo coronavírus e não estão em condições de receber torneios desta dimensão tão cedo.

Recorde-se que o Open da Austrália foi adiado para 8 de fevereiro e todo o restante calendário teve de ser readaptado. A fase de qualificação jogar-se-á no Dubai, de 9 a 13 de janeiro, e os jogadores qualificados partem dos Emirados para Melbourne num voo charter providenciado pela federação australiana.

A organização da prova revelou ainda que os jogadores que optarem por viajar sozinhos e não levarem acompanhantes para a Austrália vão receber um apoio extra de mais de sete mil euros.