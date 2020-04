Campeão de Roland Garros troca ténis por trabalho em supermercado e salário de 450 euros

O tenista alemão Kevin Krawietz, que é atualmente o campeão em título de Roland Garros em pares ao lado de Andreas Mies, revelou à revista 'Der Spiegel' que atualmente está a trabalhar num supermercado.





"Estou há várias semanas a trabalhar como repositor de um supermercado com um salário de 450 euros. Reponho a mercadoria nas estantes, classifico as caixas vazias e limpo os carrinhos de compras com desinfetante", contou o tenista, que com as competições paradas coloca-se à disposição da comunidade para ajudar, neste período complicado da pandemia de Covid-19."Na minha vida dei-me ao luxo de converter o meu hobbie na minha profissão e agora quis ter um trabalho normal por um tempo e devido ao coronavírus tenho a oportunidade de fazê-lo. Levanto-me às 5 da manhã para encher as estantes do mercado quando abre. Vou de patins e é assim que me desloco em Munique", referiu Kevin Krawietz.