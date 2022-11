Campeonato Nacional Absoluto: Fred Gil perde e há novo campeão

Fred Gil, que, aos 37 anos, era o único antigo campeão presente no quadro principal masculino do Campeonato Nacional Absoluto, no Jamor, foi eliminado nos oitavos de final, confirmando que teremos um novo campeão.Num encontro que teve na assistência Paddy Cosgrave, presidente da WebSummit e amigo do sintrense, Gil perdeu com o parceiro de pares, Fábio Coelho, por 6-2 e 7-5.Já Jaime Faria, 1º cabeça de série, seguiu em frente, ao passo que Henrique Rocha, o segundo, foi eliminado… pelo irmão, Francisco.Por falar em irmãs, as manas Francisca e Matilde Jorge, as duas principais favoritas ao título, avançaram para os quartos-de-final sem grandes problemas.