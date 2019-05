Carballes Baena recebe wild card do Lisboa Belém Open

A organização do Lisboa Belém Open de ténis, torneio ATP da categoria challenger, atribuiu este sábado ao espanhol Roberto Carballes Baena, 91.º do ranking mundial, o último wild card para o quadro principal da prova.Carballes Baena, de 26 anos, que em abril esteve no torneio de Barcelona, chegando aos quartos de final da prova ATP 500, venceu o Open do Equador no ano passado, em Quito, depois de ter alcançado os quartos de final no Estoril Open.A organização do Lisboa Belém Open atribuiu ainda um wild card para o qualifying do torneio ao português Luís Faria.Com um total de prémios monetários no valor de 46.600 euros neste ano, o Lisboa Belém Open vai decorrer entre 13 e 19 de maio, no CIF (Club Internacional de Foot-Ball), em Lisboa.