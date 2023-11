Carlos Alcaraz afastado à primeira por um 'qualifier' no Masters 1.000 de Paris

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois mundial, foi esta segunda-feira surpreendido pelo 'qualifier' russo Roman Safiullin na segunda ronda do Masters 1.000 de Paris, sendo derrotado em dois sets.Isento na primeira ronda do Masters 1.000 francês, Alcaraz perdeu com o 45.º jogador do ranking ATP por claros 6-3 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.

O espanhol de 20 anos tinha renunciado ao torneio de Basileia na semana passada, devido a uma inflamação no pé esquerdo e a dores na parte inferior das costas.

O jovem murciano não conquista qualquer troféu desde que derrotou Novak Djokovic na final de Wimbledon, tendo dececionado na 'tournée' asiática, onde só chegou às 'meias' no torneio de Pequim.

Foi a primeira vez nesta época que Alcaraz perdeu o seu encontro inaugural num torneio, algo que complicou a aspiração de terminar o ano como número um mundial, ficando agora a depender dos resultados de Novak Djokovic, o líder do ranking ATP.