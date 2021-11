Carlos Alcaraz conquista ATP Finals Next Gen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou este sábado o torneio de Esperanças ("Next Gen"/Sub-21) da ATP, no piso rápido e coberto de Milão, Itália, ao bater na final o norte-americano Sebastian Corda.

Alcaraz venceu o encontro por 3-0, com os parciais de 4-3 (7-5), 4-2 e 4-2, numa partida que teve a duração de uma hora e 26 minutos.

O atleta de Múrcia, 32.º da hierarquia mundial, com 18 anos, impôs-se ao adversário, 39.º do ranking aos 21 anos, ao salvar seis dos seis pontos para quebra de serviço que enfrentou, acumulando 15 bolas ganhadoras (winners) face às 10 do oponente.

Alcaraz tinha vencido os quatro encontros disputados e só tinha perdido um set até à final.