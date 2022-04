Carlos Alcaraz derrota Carreño-Busta e conquista torneio de ténis de Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jovem espanhol Carlos Alcaraz, 11.º jogador mundial, conquistou este domingo o torneio de Barcelona, ao bater com grande autoridade o seu compatriota Pablo Carreño-Busta, 19.º.

Na terra batida do torneio catalão, Alcaraz, de 18 anos, superou Carreño, de 30, em dois curtos sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou apenas uma hora e cinco minutos.

Numa final sem história, Alcaraz esteve demolidor no serviço, conquistando 88% dos pontos (23 em 26) com o primeiro serviço e 75% (nove em 12) com o segundo, e não enfrentou qualquer ponto de 'break', conquistando 10, dos quais aproveitou quatro.

O 'miúdo' espanhol, que na segunda-feira vai ascender ao nono lugar do ranking mundial, alcançou o quarto título da carreira, depois de Umag, em 2021, e Rio de Janeiro e Miami, já em 2022.