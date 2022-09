Carlos Alcaraz e Cameron Norrie qualificam-se para os 'oitavos' do US Open

O espanhol Carlos Alcaraz e o britânico Cameron Norrie, ambos tenistas do top 10 ATP, qualificaram-se este sábado para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, enquanto Garbiñe Muguruza, número 10 do mundo, foi eliminada.

Numa jornada em que os três portugueses ainda em prova no quadro de pares tiveram sortes distintas - João Sousa seguiu em frente e Nuno Borges e Francisco Cabral ficaram pelo caminho -, o tenista de Múrcia, que ocupa o quarto lugar na hierarquia mundial, superou o norte-americano Jenson Brooksby em três 'sets', por triplo 6-3, ao fim de duas horas e 11 minutos de encontro.

Com um registo de 46 'winners' contra 34 erros não forçados, face aos 10 pontos ganhantes e 25 faltas não provocadas do adversário, Alcaraz conseguiu recuperar de uma desvantagem de 0-3 no terceiro 'set', na sequência de dois 'breaks' sofridos, para assegurar a continuidade em Nova Iorque, onde há um ano, na sua estreia, perdeu nos quartos de final.

"Joguei muito bem. Nível elevado, muita intensidade, sabia que ia ser um encontro muito duro. O Brooksby é um adversário difícil, mas estou muito contente com a minha performance de hoje e vou continuar", comentou em 'court' o jogador treinado por Juan Carlos Ferrero, ex-número um do mundo.

Aos 19 anos, Carlos Alcaraz tornou-se no jogador mais jovem a atingir os oitavos de final do quarto e último torneio do Grand Sam da temporada, em anos consecutivos, desde o norte-americano Pete Sampras em 1989 e 1990. O próximo desafio será com o vencedor do embate entre o croata Marin Cilic (17.º ATP), campeão em Flushing Meadows em 2014, e o britânico Daniel Evans (23.º).

Apurado para a quarta ronda está igualmente Cameron Norrie, nono classificado no ranking mundial e carrasco de João Sousa na jornada anterior, após o triunfo sobre o jovem dinamarquês Holger Rune (33.º), de 19 anos, em três partidas, com os parciais de 7-5, 6-4 e 6-1.

Graças à vitória, o britânico Norrie, vencedor de dois títulos esta temporada (Lyon e Delray Beach), vai estrear-se nos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, em Nova Iorque, onde terá de medir agora forças com Andrey Rublev (11.º).

O tenista russo, de 24 anos, travou uma longa batalha com o esquerdino canadiano Denis Shapovalov (21.º), mas acabou por levar a melhor em cinco partidas, por 6-4, 2-6, 6-7 (3-7), 6-4 e 7-6 (10-7), ao cabo de quatro horas e sete minutos, garantindo assim o regresso à fase seguinte da prova em Flushing Meadows, onde em 2017 e 2020 chegou aos quartos de final.

No quadro de pares masculinos, João Sousa e o seu parceiro brasileiro Marcelo Demoliner passaram aos oitavos de final graças ao triunfo diante dos espanhóis Feliciano Lopez, campeão do Grand Slam na variante, e Jaume Munar, por 6-3 e 6-4, ao passo que Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões do Estoril Open, foram travados na segunda ronda pelo alemão Tim Puetz e o neozelandês Michael Venus, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-3).

Enquanto a dupla 100% nacional repetiu o resultado alcançado na estreia no Grand Slam, segunda ronda em Wimbledon, o vimaranense vai disputar, pela terceira vez na carreira, a fase seguinte da competição, após ter atingido os quartos de final em 2015 e 2019 na companhia do argentino Leonardo Mayer.

Na variante feminina, mais uma surpresa na jornada diurna de hoje com o desaire de mais uma jogadora do 'top 10' mundial, a espanhola Garbiñe Muguruza, que se juntou assim a Annett Kontaveit (2.ª), Maria Sakkari (3.ª), Paula Badosa (4.ª) e Simona Halep (7.ª) no lote das jogadoras precocemente eliminadas.

Apesar da derrota, a antiga número um do mundo e bicampeã do Grand Slam (Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017) e Petra Kvitova protagonizaram um equilibrado e longo duelo, que acabou por cair para o lado da checa, por 5-7, 6-3 e 7-6 (12-10), ao fim de duas horas e 38 minutos.

Consumado o regresso à quarta jornada, pela sétima vez na sua carreira, a antiga número dois do mundo e atual 21.ª colocada WTA vai defrontar a norte-americana Jessica Pegula (8.ª), que ultrapassou a chinesa Yue Yuan em três 'sets', com os parciais de 6-2, 6-7 (6-8) e 6-0.

Bem mais fácil foi a tarefa da bielorrussa Victoria Azarenka, também ex-número um do ranking WTA e finalista do US Open em 2012, 2013 e 2020, para derrotar a croata Petra Martic (54.ª), por 6-3 e 6-0, e assegurar o regresso aos oitavos de final e um encontro com a vencedora do desafio entre a suíça Belinda Bencic e checa Karolina Pliskova.