Carlos Alcaraz falha Open da Austrália

Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia… pic.twitter.com/lb0H68nQoZ — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023

Carlos Alcaraz, jovem espanhol de 19 anos que lidera o ranking mundial, anunciou que não vai poder participar no Open da Austrália, devido a uma lesão muscular."Quando estava no meu melhor momento da pré-temporada, lesionei-me num gesto fortuito e forçado durante um treino, num músculo na perna direita. Tinha trabalhado muito para chegar ao meu melhor nível ao Open da Austrália", lamentou o jogador, nas redes sociais.O Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, disputa-se de 16 a 29 deste mês, em Melbourne.