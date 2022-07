Carlos Alcaraz garante final em Hamburgo e subida ao 5.º lugar do ranking ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz apurou-se este sábado para a final do torneio ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, e com isso garantiu a subida ao quinto lugar do ranking ATP, o melhor do murciano de 19 anos.

O eslovaco Alex Molcan foi a vítima de Alcaraz, atual sexto do mundo, que se impôs por 7-6 (2) e 6-1, indo agora defrontar no jogo decisivo o italiano Lorenzo Musetti, 62.º da hierarquia.

Em caso de êxito, Carlos Alcaraz, que disputou a última final em Madrid, há três meses, pode mesmo subir a quarto do ATP, posto ocupado pelo grego Stefanos Tsitsipas, que está à frente do norueguês Casper Ruud.

Este ano, Alcaraz venceu em Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro e Miami, pelo que aspira agora ao quinto título, e ao sexto da sua carreira (estreou-se em 2021 na Croácia), numa final na qual é claramente favorito.

O espanhol é o tenista que mais troféus conquistou em 2022 na competição de singulares, cujo ranking é liderado pelo russo Daniil Medvedev, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Rafael Nadal.

Lorenzo Musetti vai disputar a primeira final na sua carreira, depois de afastar o argentino Francisco Cerúndolo, por 6-3 e 7-6 (3).