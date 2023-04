Carlos Ramos continua sem poder falar de Serena Williams

Bronca na final do US Open: em lágrimas, Serena arrasa árbitro português e jogo é interrompido Bronca na final do US Open: em lágrimas, Serena arrasa árbitro português e jogo é interrompido

Carlos Ramos despediu-se domingo, aos 52 anos, do ténis na final do Estoril Open e esta quarta-feira deu uma conferência de imprensa sobre a carreira.'Tive momentos muito bons mas também alguns maus. As consequências mediáticas quando cometemos um erro não são as mesmas quando fazemos bem. Tomei decisões menos boas mas sempre no pressuposto de fazer o melhor possível. Respeitar todos os jogos, pessoas. O ATP tem um regra muito rígida de não podermos falar... Trabalhei até domingo no ATP", referiu o árbitro português, que por esse motivo não se pronunciou sobre o incidente com Serena Williams na final do US Open em 2018."Há um código de conduta. Infelizmente não posso falar sobre esse jogo da Serena ou de qualquer outro. Não tenho problema em falar mas apesar de já não trabalhar para o ATP há o código de conduta", frisou.