Caroline Garcia bate Daria Kasatkina e completa meias-finais das WTA Finals

A francesa Caroline Garcia apurou-se no sábado para as meias-finais das WTA Finals, ao bater a russa Daria Kasatkina (2-1), completando um elenco com as tenistas Iga Swiatek, Maria Sakkari e Aryna Sabalenka.

Empatadas à entrada para a terceira e última ronda da fase de grupos, com uma vitória e uma derrota cada, Caroline Garcia, sexta classificada da hierarquia mundial, precisou do 'tie break' do terceiro e decisivo 'set' para selar a reviravolta perante Daria Kasatkina, por 4-6, 6-1 e 7-6 (7-5), num confronto que se prolongou exatamente por duas horas e meia.

Garcia confirmou o segundo lugar do grupo Tracy Austin, com os mesmos dois pontos da polaca Iga Swiatek, independentemente do desfecho do encontro entre a líder do ranking WTA e a norte-americana Coco Gauff, que decorrerá durante a madrugada.

Essa partida culmina a fase de grupos da edição de 2022 das WTA Finals, cujas meias-finais contemplam embates entre Caroline Garcia e a grega Maria Sakkari, vencedora do grupo Nancy Richey e número cinco mundial, e da bielorrussa Aryna Sabalenka, sétima, diante de Iga Swiatek, campeã vigente dos 'Grand Slams' de Roland Garros e US Open.