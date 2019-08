Caso Ramos/Serena vale documentário

Está quase a fazer um ano sobre a final feminina do US Open, marcada pelo caso entre Serena Williams e o árbitro Carlos Ramos. Ora a ESPN realizou um documentário sobre o assunto que vai ser transmitido na cadeia de televisão ABC e que conta com a participação de vários especialistas, ex-campeões e até de Patrick Mouratoglou, técnico de Serena e também ele um dos protagonista da polémica....

Nessa final de 2018, a vitória da japonesa Naomi Osaka passou literalmente para segundo plano. E também quase um ano depois, Serena e Osaka voltaram a defrontar-se após a referida final do US Open, duelo que aconteceu na madrugada nos quartos-de-final do Masters de Toronto.